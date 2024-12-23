Сюрприз із натяком: принцеса Анна одного разу вручила Чарльзу оригінальний подарунок на Різдво

Принцеса Анна одного разу подарувала своєму братові на Різдво дуже кумедний подарунок, потішивши всю родину.

Нещодавно ми згадували про різдвяний подарунок принцеси Діани членам королівської родини, який видався надто дорогим, а принцеса сконфузилася.

Принцеса Анна, сестра короля Чарльза, одного разу блиснула своєю дотепністю, подарувавши своєму братові досить незвичайний подарунок. Анна подарувала братові біле шкіряне сидіння для унітазу, натякаючи, що це мов би трон, а Чарльз якось стане королем. Це було давно і Чарльз вже більше двох років, як король, але цей подарунок принцеси Анни у пресі згадують досі.

Принцеса Анна та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Колишній королівський прессекретар Дікі Арбітер пояснив, що стоїть за таким подарунком принцеси. Він сказав: "Як ми звикли називати туалет? Ми б назвали його троном. Іди і сідай на трон. Так що покупка шкіряного сидіння для унітазу насправді була способом принцеси Анни сказати: "Ось, будь ласка, у тебе є свій особистий трон", пише express.co.uk.

Зазначимо, королівська родина має безліч відомих святкових традицій, одна з яких полягає в обміні подарунками напередодні Різдва. Докладніше про традиції Віндзорів ми розповідали раніше.

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