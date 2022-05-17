Та, що його відштовхнула: колишня дівчина принца Гаррі вийшла заміж і народила сина

Роман між Челсі Деві та принцом Гаррі тривав сім років, але дівчина не хотіла стати частиною королівської родини і не жадала жити під пильною увагою фотокамер.

Стало відомо, що Челсі нещодавно вийшла заміж за директора готельної компанії Bijou Collection Сема Катмора-Скотта, 37-річний чоловік на рік старший за Гаррі і навчався в Ітонському коледжі. Він також є братом голлівудського актора Джека Катмора-Скотта, повідомляє Daily Mail.

Челсі Деві та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Челсі та Сем живуть разом у Чізвіку, у Західному Лондоні. Свій роман пара старанно приховувала від публіки. У березні 2022 року у пари народився син, що теж стало сюрпризом для публіки, адже практично ніхто не знав про вагітність Деві. Челсі займається ювелірним бізнесом і намагається оберігати свою сім'ю від преси та фотокамер.

Челсі Деві / Фото: Associated Press

Чого не скажеш про принца Гаррі. Він щоразу каже, що преса його сильно гнітить і не дає спокою його родині, але й сам іде до журналістів, розповідаючи подробиці про те, як погано йому жилося в королівській сім'ї.

Челсі Деві та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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