Та, що заручена з шаманом: норвезька принцеса Марта Луїза склала з себе королівські обов'язки

Дочка короля Гаральда V – принцеса Марта Луїза – оголосила, що більше не виконуватиме своїх королівських обов'язків.

Норвезький королівський палац офіційно підтвердив, що Марта Луїза вирішила відмовитися від своїх офіційних обов'язків. У заяві принцеси йдеться, що вона прийшла до такого рішення, щоб "чіткіше розрізняти свою власну діяльність та свої стосунки з Королівським домом Норвегії".

Принцеса відмовляється від ролі королівського покровителя, яка визначає рамки її офіційних обов'язків для Королівського дому, і нині не представлятиме Королівський дім. Організаціям, які раніше були під її патронажем, буде запропоновано заступництво інших членів королівської родини.

Король і королева хотіли б подякувати принцесі Марті Луїзі за важливу роботу, яку вона виконувала у своїй офіційній якості протягом кількох десятиліть. Вона виконувала свої обов'язки з теплотою, турботою та глибокою самовіддачею, пише royalcourt.no.

Відповідно до бажання короля Гаральда V, принцеса збереже свій титул. Принцеса, як і раніше, буде головою правління Фонду принцеси Марти Луїзи.

У червні 2022 року було оголошено, що принцеса виходить заміж за шамана Дурека Верретта. Палац повідомляє, що після весілля містер Верретт стане частиною королівської родини, але за традицією не матиме титулу і не представлятиме Королівський Дім Норвегії.

Принцеса Марта Луїза та шаман Дурек / Фото: Getty Images

Принцеса Марта Луїза та Дурек Верретт будуть присутні на важливих сімейних заходах, як-от святкування дня народження, а також деяких великих спортивних заходах, які королівська родина традиційно відвідує разом.

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