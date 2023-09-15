Та, що заручена з шаманом: принцеса Марта Луїза оголосила дату їхнього весілля

51-річна Марта Луїза розповіла про свої стосунки з духовним наставником та цілителем з Лос-Анджелеса у травні 2019 року та заручилася з ним у червні 2022 року. А тепер пара оголосила і дату свого весілля.

"Ми з Дуреком Верреттом раді повідомити, що наше майбутнє весілля відбудеться в історичному готелі Hotell Union у Гейрангері 31 серпня 2024 року", — написала майбутня наречена норвезькою мовою в Instagram. На фото зображено і майбутнє подружжя.

Шаман Дурек поділився тією ж фотографією і у своєму блогу в Instagram, назвавши свою наречену "моєю коханою принцесою Мартою Луїзою".

У листопаді 2022 року Королівський будинок Норвегії оголосив, що Марта Луїза офіційно відмовляється від своєї королівської ролі. У палаці заявили, що рішення було ухвалено для того, щоб Марта Луїза могла більш вільно займатися тим, що її цікавить без жодних обмежень. Тоді ж у заяві повідомили, що жінка зберігає свій титул принцеси та їй завжди раді на сімейних заходах.

Раніше ми показували, яку каблучку Дурек подарував своїй коханій на честь їхніх заручин.

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