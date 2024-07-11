Таблоїди видалили плітки про роман принца Вільяма та 40-річної маркізи: що про це відомо

Протягом кількох місяців у багатьох ЗМІ активно розвивалася сага про зраду Вільяма. Нарешті історія завершилася.
40-річна колишня британська модель, а нині маркіза Чолмонделі – Роуз Генбері – багато років товаришує з принцом Вільямом і є подругою його дружини принцеси Кейт. І протягом деякого часу цього року принцу Уельському приписували роман із цією дамою, хоча їхній ймовірний роман вперше почали обговорювати ще 2019-го.
Особливо активно "зраду" Вільяма почали обговорювати в період, коли принцеса Кейт зникла з радарів і не з'являлася на публіці. Однак за час, поки Кейт не виходила на зв'язок, у деяких ЗМІ знайшли навіть позашлюбну спільну дитину маркізи та принца.
Зараз видання New York Magazine звернуло увагу, що всі згадки про цей вигаданий роман зникли з Мережі. Також зникли натяки на напруженість між подругами Роуз та Кетрін.
Згадки про ці чутки видалили навіть ті таблоїди, які дуже рідко йшли на якісь поступки, наприклад, Daily Mail, Mirror, Sun, Daily Express, Guardian та інші. Загалом під час розслідування було виявлено, що видалено 21 статтю та ще 6 було відредаговано після публікації.
Всі ці постійні спекуляції, конспірологічні теорії та чутки зрештою змусили Кейт публічно повідомити про те, що вона хвора на рак. Нещодавно принцеса вперше вийшла у світ.
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