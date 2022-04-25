"Так дзвінко і з жагою до перемоги": маленькі українці виконали "Ой, у лузі червона калина..."

Пісня за два місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала дуже популярною.
Пісня "Ой, у лузі червона калина..." стала такою популярною за два місяці війни в Україні, що її співають усі від відомих артистів до священиків. Але особливо проникливо вона звучить із вуст маленьких українців.
Отак українські діти, їдучи в автобусі голосно і дзвінко заспівали Гімн січових стрільців. Як написали в паблику "Типове Дубно" — це найкрутіше виконання "Червоної калини", яке ми колись чули!
Нагадаємо, пісня стала хітом з легкої руки лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка, який виконав композицію ще у лютому на Софійській площі в Києві. Її переспівують у багатьох містах та країнах, демонструючи свою підтримку Україні під час війни.
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