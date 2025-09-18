ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Так фіолетовий чи рожевий колір: сукня Меланії Трамп стала "вірусною" через дивну деталь

Перша леді Меланія Трамп та її жовта вечірня сукня з поясом привернули багато уваги, а також викликали бурхливі суперечки в Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меланія і Дональд Трампи із королем і королевою Великої Британії

Меланія і Дональд Трампи із королем і королевою Великої Британії / © Associated Press

Коли з’явилися фотографії з заходу, на яких Меланія позувала в стінах Віндзорського замку з чоловіком, то Інтернет просто вибухнув — якого кольору її пояс і сукня.

Багатьох збентежило те, що на одних фотографіях сукня першої леді була яскраво-жовтою, а на інших — приглушено-маслянисто-жовтою. А ще виникло запитання з приводу пояса, який прикрашав талію: він рожевий чи фіолетовий?

Меланія Трамп із чоловіком на двох фото, де через різну кольорокорекцію її вбрання здається різного кольору / © Associated Press

Меланія Трамп із чоловіком на двох фото, де через різну кольорокорекцію її вбрання здається різного кольору / © Associated Press

Зрештою плутанину вдалося розв’язати завдяки інсайдерам. Джерело, близьке до першої леді, повідомило, що це творіння Carolina Herrera у відтінку вершково-жовтого кольору з поясом кольору великоднього фіолетового. Він також пояснив, що нерівномірність кольору, імовірно, є результатом впливу спалахів камер та редакторської обробки перед публікацією, які часто посилюють насиченість та контрастність кольорів, через що вбрання на світлинах мають яскравіший вигляд, ніж у реальності.

Дискусія навколо сукні Меланії перегукується з дискусією про колір сукні, яка розділила Інтернет на два племені 2015 року — тоді теж усі гадали, якого ж кольору вбрання — синьо-чорного чи біло-золотого.

Дата публікації
Кількість переглядів
297
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie