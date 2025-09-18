Так фіолетовий чи рожевий колір: сукня Меланії Трамп стала "вірусною" через дивну деталь

Меланія і Дональд Трампи із королем і королевою Великої Британії / © Associated Press

Коли з’явилися фотографії з заходу, на яких Меланія позувала в стінах Віндзорського замку з чоловіком, то Інтернет просто вибухнув — якого кольору її пояс і сукня.

Багатьох збентежило те, що на одних фотографіях сукня першої леді була яскраво-жовтою, а на інших — приглушено-маслянисто-жовтою. А ще виникло запитання з приводу пояса, який прикрашав талію: він рожевий чи фіолетовий?

Меланія Трамп із чоловіком на двох фото, де через різну кольорокорекцію її вбрання здається різного кольору / © Associated Press

Зрештою плутанину вдалося розв’язати завдяки інсайдерам. Джерело, близьке до першої леді, повідомило, що це творіння Carolina Herrera у відтінку вершково-жовтого кольору з поясом кольору великоднього фіолетового. Він також пояснив, що нерівномірність кольору, імовірно, є результатом впливу спалахів камер та редакторської обробки перед публікацією, які часто посилюють насиченість та контрастність кольорів, через що вбрання на світлинах мають яскравіший вигляд, ніж у реальності.

Дискусія навколо сукні Меланії перегукується з дискусією про колір сукні, яка розділила Інтернет на два племені 2015 року — тоді теж усі гадали, якого ж кольору вбрання — синьо-чорного чи біло-золотого.