- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 297
- Час на прочитання
- 1 хв
Так фіолетовий чи рожевий колір: сукня Меланії Трамп стала "вірусною" через дивну деталь
Перша леді Меланія Трамп та її жовта вечірня сукня з поясом привернули багато уваги, а також викликали бурхливі суперечки в Мережі.
Коли з’явилися фотографії з заходу, на яких Меланія позувала в стінах Віндзорського замку з чоловіком, то Інтернет просто вибухнув — якого кольору її пояс і сукня.
Багатьох збентежило те, що на одних фотографіях сукня першої леді була яскраво-жовтою, а на інших — приглушено-маслянисто-жовтою. А ще виникло запитання з приводу пояса, який прикрашав талію: він рожевий чи фіолетовий?
Зрештою плутанину вдалося розв’язати завдяки інсайдерам. Джерело, близьке до першої леді, повідомило, що це творіння Carolina Herrera у відтінку вершково-жовтого кольору з поясом кольору великоднього фіолетового. Він також пояснив, що нерівномірність кольору, імовірно, є результатом впливу спалахів камер та редакторської обробки перед публікацією, які часто посилюють насиченість та контрастність кольорів, через що вбрання на світлинах мають яскравіший вигляд, ніж у реальності.
Дискусія навколо сукні Меланії перегукується з дискусією про колір сукні, яка розділила Інтернет на два племені 2015 року — тоді теж усі гадали, якого ж кольору вбрання — синьо-чорного чи біло-золотого.