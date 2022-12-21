Так мило: королева Матильда і король Філіп прибули на різдвяний концерт, тримаючись за руки

Його Величність король Філіп, його дружина королева-консорт Матильда, старша дочка пари – спадкова принцеса Єлизавета, молодша дочка принцеса Елеонора, а також їхній брат принц Еммануель відвідали концерт і були зазнімковані фотографами на тлі святкового оздоблення палацу.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

Король і королева мило трималися за руки, що рідкість для монарших осіб, адже зазвичай вони дотримуються цього правила суворого протоколу. 49-річна Матильда була одягнена в червону сукню від Natan Couture, яка сяяла стразами, була з високою горловиною та рукавами три чверті. До вбрання королева підібрала маленький червоний клатч та туфлі-човники на підборах, а також зробила гарну зачіску та макіяж, і одягла сережки-висячки.

Король Філіп був одягнений у чорний костюм, білу сорочку та краватку у строкатий принт.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

Яскравий лук вибрала для виходу і спадкова принцеса Єлизавета. На ній була неоново-синя сукня без рукавів зі складками на стегні від Diane von Furstenberg, яку вона поєднала зі взуттям у тон, сережками-висячками та синім клатчем. А її молодша сестра Елеонора обрала комбінезон у квітковий принт, який не дуже гармоніював з образами інших королівських осіб.

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