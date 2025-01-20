Так ось навіщо їй такий капелюшок: Дональд Трамп не зміг поцілувати дружину через її головний убір

Капелюшок у стилі канотьє, який носила перша леді, дуже активно обговорювався.

20 січня в Сполучених Штатах Америки відбулася традиційна інавгурація президента, яким після виборів став представник республіканської партії Дональд Трамп. Окрім Трампа, присягу також склав новий віце-президент Джей Венс. Інавгурація – це обов'язковий елемент церемонії, після якого віце-президент, і президент країни вступають на свої посади.

Але оскільки Дональд Трамп став 47-м президентом Америки — його дружина Меланія тепер носитиме звання першої леді. Цьогорічний захід проводився в ротонді Капітолію, а не біля будівлі, як завжди, через погану погоду.

Під час церемонії також не обійшлося і без кумедних ситуацій. Причиною виникнення однієї з таких стала частина святкового образу Меланії — її крислатий капелюх від бренду Eric Javits. В один із моментів заходу Дональд Трамп вирішив поцілувати дружину, але через головний убір не зміг дотягнутися до її щоки.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

В результаті він просто цьомнув повітря.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Однак не потрібно списувати Трампа з рахунків, адже пізніше він успішно зміг дотягнутися і все ж поцілувати Меланію, але в шию.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Також вони багато обіймалися та трималися за руки.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Після офіційної частини гостей заходу та на учасників чекає концерт, парад, а ввечері – святковий традиційний бал, на якому президент та перша леді виконають танець.

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