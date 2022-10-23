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Так швидко ростуть: княгиня Шарлін показала нове фото своїх дітей

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Так швидко ростуть: княгиня Шарлін показала нове фото своїх дітей

Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

Принцеса Габріелла та принц Жак були зазнімковані у шкільній формі. Кадр, схоже, був зроблений в один із шкільних днів, можливо навіть самою принцесою Шарлін.

7-річні близнюки дивляться у кадр та усміхаються. Фото Шарлін підписала: "Так швидко ростуть" разом із двома смайликами у вигляді сердець чорного кольору.

На початку вересня Шарлін та її чоловік князь Альбер II супроводжували своїх дітей до школи, а знімки публікували на офіційній сторінці княжого подружжя у Facebook.

Днями також княгиня Шарлін у лаконічному вбранні відвідала притулок для тварин. Її Величність активно підтримує організації, що захищають тварин, а також притулки. А ще є президенткою Товариства захисту тварин та відвідала новий притулок у селі Ез, де зустрілася з персоналом.

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