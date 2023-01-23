Так виросли: принц Жак та принцеса Габріелла з батьком Альбером сходили на захід

Князь Альбер II відвідав світський захід зі своїми дітьми, але його дружина Шарлін разом з ними не була присутня.

Альбер приїхав на 45-й Міжнародний цирковий фестиваль і взяв із собою 8-річних близнюків – принца Жака та принцесу Габріеллу. Принцеса була одягнена у довге сіре пальто, чорні колготи та взута у балетки. Жак теж був у довгому пальті, сірих джинсах, сірій кофті і взутий у кеди.

Луї Дюкре, Князь Альбер II, Камілла Готліб, принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

На заході також були присутні племінник та племінниця князя Альбера II – Луї Дюкре та Камілла Готліб, діти принцеси Стефанії, рідної сестри князя.

Сама ж Стефанія була зазнімкована зі своєю племінницею Шарлоттою Казірагі, яка також приїхала подивитися на циркове шоу попри ранній термін вагітності.

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

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