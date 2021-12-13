Так зворушливо: герцогиня Камілла та принц Чарльз представили різдвяну листівку

У британській королівській сім'ї розпочався зворотний відлік до Різдва.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла поділилися своєю різдвяною листівкою. На фото принц Уельський та його дружина Камілла зазнімковані під час перегонів Royal Ascot 2021 року.

"Оскільки починається зворотний відлік до Різдва, сьогодні ми представляємо офіційну різдвяну листівку цього року від принца Уельського та герцогині Корнуольської ✨", — написано у повідомленні під публікацією фотографії. На знімку принц Чарльз ніжно поправляє маску своїй дружині Каміллі.

Раніше своєю різдвяною листівкою ділилися принц Вільям та герцогиня Кейт. Кадр був знятий під час їхньої сімейної відпустки в Йорданії раніше цього року. На фото Кембриджі позують на тлі пустельного пейзажу зі своїми дітьми: Джорджем, Шарлоттою та маленьким Луї. Всі вони одягнені в легкі та нейтральні речі, підібрані в одному стилі.

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