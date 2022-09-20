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Так зворушливо: королеву Єлизавету II в останню путь проводив її улюблений поні

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Так зворушливо: королеву Єлизавету II в останню путь проводив її улюблений поні

Королева Єлизавета II верхи на поні / Фото: Getty Images

Королеву Єлизавету II в останню путь проводили всією Великою Британією.

Сім'я, високопоставлені гості з усього світу, піддані, слуги, королівські коргі і навіть поні Її Величності на ім'я Емма був присутній на церемоніальній процесії, коли труна королеви Єлизавети II прибула до Віндзорського замку для урочистої служби у каплиці Святого Георгія.

Похорон королеви Єлизавети II у Віндзорі / © Associated Press
Похорон королеви Єлизавети II у Віндзорі / Фото: Associated Press

Конюх королеви Террі Пендрі, який регулярно їздив верхи з монархинею, тримав її улюбленого коня у Королівських стайнях у Віндзорському замку.

Королева була сфотографована верхи на своєму улюбленому поні Карлтонлімі Еммі вздовж берегів Темзи у свій 91-й день народження. В останні роки королева полюбляла кататися на поні Фелла, які відомі своєю силою та стійким темпераментом.

Поні королеви Єлизавети II / © Associated Press
Поні королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press
Королева Єлизавета II верхи на поні / © Getty Images
Королева Єлизавета II верхи на поні / Фото: Getty Images

А на 96-й день народження, який Єлизавета II відсвяткувала у квітні 2022 року, вона була зазнімкована біля двох білих поні — Байбек Найтінгейл (ліворуч від неї) та Байбек Кеті (праворуч).

Королева Єлизавета ІІ з кіньми, фото зроблено на 96-річчя монархині, 2022 року / © Getty Images
Королева Єлизавета ІІ з кіньми, фото зроблено на 96-річчя монархині, 2022 року / Фото: Getty Images

Знімок було зроблено на території Віндзорського замку, а його автор — Генрі Даллала. Обидва коні з'явилися у захопливому шоу на честь святкування платинового ювілею королеви у червні 2022 року.

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