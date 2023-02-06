Так зворушливо: президент Зеленський опублікував щемливий пост на честь дня народження дружини Олени

Її чоловік і президент України Володимир Зеленський опублікував у блогу в Instagram зворушливий пост-привітання для коханої.

"Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти Є. В моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і Перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини… і ще раз за ЦЕЙ рік. Як ти представляла Україну.

За дітей наших чудових, за ОВ та КВ.

Вітаю тебе з твоїм ДН.

Бажаю ОДНОГО тобі.

Щоб день перемоги ЛЮДЕЙ над ОРКАМИ скоріше настав у твоєму житті. В нашому житті…

В житті всього народу!

Бажаю, люблю, вітаю!

Кохана ОВ, твій ВО", - йдеться в підписі Зеленського під світлиною першої леді. Пані Олена на знімку зображена в профіль, у неї гарна зачіска, стриманий макіяж на обличчі та кілька сережок у вухах. Одягнена вона, схоже, у діловий костюм.

Олена Зеленська, нагадаємо, також вітала чоловіка Володимира з днем народження, яке той відсвяткував 25 січня. Її пост тоді теж був дуже зворушливим та емоційним.

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