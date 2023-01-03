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Так зворушливо: принцеса Анна вшанувала пам'ять матері королеви Єлизавети ІІ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Так зворушливо: принцеса Анна вшанувала пам'ять матері королеви Єлизавети ІІ

Принцеса Анна та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королівська принцеса Анна мала тісний зв'язок зі своєю матір'ю покійною королевою Єлизаветою II. У своїй різдвяній листівці цього року єдина дочка королеви віддала шану матері.

На відміну від сімейного фото принца Вільяма і принцеси Кейт з трьома дітьми або фотографії короля Чарльза та королеви-консорта Камілли, яка теж мала особливий зміст, Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс були зображені на листівці милуючись портретом покійної королеви Єлизавети II.

Виставлена в Тронному залі Букінгемського палацу картина Нікі Філліпс зображує Її Величність, якій тоді було 87 років, вона одягнена у білу сукню та чорний плащ і зі своїми улюбленими коргамі біля її ніг. На знімку Анна була одягнена у червону блузку, яка гармоніювала з яскравими стінами палацу, а її чоловік мав гарний вигляд у чорному костюмі.

"З найкращими побажаннями щасливого та мирного Різдва та Нового року", - йшлося в підписі всередині різдвяної листівки, зі словами "Від Анни".

Серед членів королівської родини вшанували пам'ять монархині графиня Софі Вессекська та її чоловік принц Едвард. Фото, яке пара обрала для листівки, вони обрали з останнього публічного заходу з Її Величністю у Шотландії минулого літа.

Нагадаємо, раніше ми показували вам усі різдвяні листівки європейських монархів, які вони обрали цього року для привітань.

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Дата публікації
Перегляди
285
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