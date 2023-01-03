Так зворушливо: принцеса Анна вшанувала пам'ять матері королеви Єлизавети ІІ

Королівська принцеса Анна мала тісний зв'язок зі своєю матір'ю покійною королевою Єлизаветою II. У своїй різдвяній листівці цього року єдина дочка королеви віддала шану матері.
На відміну від сімейного фото принца Вільяма і принцеси Кейт з трьома дітьми або фотографії короля Чарльза та королеви-консорта Камілли, яка теж мала особливий зміст, Анна та її чоловік сер Тімоті Лоуренс були зображені на листівці милуючись портретом покійної королеви Єлизавети II.
Виставлена в Тронному залі Букінгемського палацу картина Нікі Філліпс зображує Її Величність, якій тоді було 87 років, вона одягнена у білу сукню та чорний плащ і зі своїми улюбленими коргамі біля її ніг. На знімку Анна була одягнена у червону блузку, яка гармоніювала з яскравими стінами палацу, а її чоловік мав гарний вигляд у чорному костюмі.
"З найкращими побажаннями щасливого та мирного Різдва та Нового року", - йшлося в підписі всередині різдвяної листівки, зі словами "Від Анни".
Princess Anne's #Christmas card from the heart. #royal Для того, щоб отримати Saturday's Eden Confidential column у повному, клацніть на цей link via @mailplus https://t.co/Vxp4zSRyNq pic.twitter.com/dSL9tAd1rr— Richard Eden (@richardaeden) December 31, 2022
Серед членів королівської родини вшанували пам'ять монархині графиня Софі Вессекська та її чоловік принц Едвард. Фото, яке пара обрала для листівки, вони обрали з останнього публічного заходу з Її Величністю у Шотландії минулого літа.
Нагадаємо, раніше ми показували вам усі різдвяні листівки європейських монархів, які вони обрали цього року для привітань.
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