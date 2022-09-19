Так зворушливо: в акаунті королеви Єлизавети II опублікували ролик на згадку про монархиню

Королівська родина випустила емоційне відео на честь королеви сьогодні вранці на день похорону монархині.

Британська королівська родина опублікувала пам'ятний ролик, як данину поваги дорогій монархині у своєму офіційному акаунті в Instagram, де представлені фотографії королеви протягом усього її життя, від дитинства до дорослішання.

Ролик містить хронологічний ряд фотографій королеви Єлизавети II, починаючи з її фотографій у дитинстві з батьками, королевою-матір'ю та королем Георгом VI, і закінчуючи прекрасними зображеннями її у зрілому та похилому віці.

"Пам'ять про нашу королеву.

Сьогодні люди з усієї Великої Британії, Співдружності та всього світу віддадуть шану надзвичайному життю та правлінню Її Величності Королеви", - йдеться в підпиі під відео.

Ролик переглянуло вже понад 177 тисяч людей.

Сьогодні сотні тисяч скорботних збираються в столиці на державний похорон королеви. І 2000 людей відвідають Вестмінстерське абатство, де відбудеться служба на честь Єлизавети ІІ.

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