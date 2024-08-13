Така крихітка: королева Ранія поділилася новим фото з новонародженою онукою — принцесою Іман

Дівчинка народилася 3 серпня 2024 року і стала першою дитиною кронпринца Хусейна та принцеси Раджви.
У своєму акаунті в Instagram королева Ранія, яка вперше стала бабусею, опублікувала миле фото із онукою, яку тримає на руках. Вона зазнімкована сидячи в м'якому білому кріслі, одягнена в штани та білу футболку, а на руках у неї принцеса Іман. Поруч на дивані сидить король Абдалла II — чоловік Ранії і новоспечений дідусь.
"Стільки милоти в моїх руках", — зворушливо підписала фото Ранія.
Королева показувала, як зустрілася зі своєю онукою вперше, коли приїхала на виписку своєї невістки з медичного центру короля Хусейна.
Також батьки Іман – кронпринц Хусейн та принцеса Раджва – опублікували кілька фото та відео з дня виписки.
Ми ж розповідали вам, чому кронпара не зупиниться на одній дитині.
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