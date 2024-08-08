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Така крихітка: кронпринц Хусейн та принцеса Раджва показали фото новонародженої дочки

Така крихітка: кронпринц Хусейн та принцеса Раджва показали фото новонародженої дочки

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з новонародженою дочкою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Раджва, принц Хусейн та їхня новонароджена дочка Іман уже вдома.

Днями дружину йорданського кронпринца виписали з медичного центру короля Хусейна, де 3 серпня принцеса Раджва народила дочку принцесу Іман.

Зворушливе відео з виписки ми вам показували раніше.

Також молодий батько Хусейн поділився зі своїми підписниками в Instagram кількома кадрами з цього дня та написав:

"Сердешна подяка відданому своїй справі персоналу Королівської медичної служби за виняткову турботу про Раджву та Іман протягом останніх кількох днів".

(гортайте фото праворуч)

Принцеса Раджва одягла в день виписки сукню-сорочку від Evi Grintela і взула білі кросівки на платформі Alexander McQueen. Її волосся було накручене вільними локонами і вона усміхалася. Також на знімках можна побачити, який вигляд має новонароджена дочка пари.

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