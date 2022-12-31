Така мила: якою була королева Маргрете II у трирічному віці

Поки члени монарших домів Європи перебувають на відпочинку, ми згадуємо милі архівні кадри і сьогодні нам трапилося фото зовсім юної королеви Данії Маргрете II.

Кадр було зроблено 6 травня 1937 року, тоді Маргрете мала ще титул принцеси. Дочка принца Густава Адольфа та принцеси Швеції Сібіли грає зі своїм іграшковим телефоном, сидячи за маленьким журнальним столиком. Принцеса одягнена в пишну сукню, білі шкарпетки та балетки. А на голові в неї щось на кшталт квіткової тіари.

Принцеса Маргрете / Фото: Associated Press

Принцеса Маргрете / Фото: Associated Press

Нині королеві Данії вже 82 роки. 2022 року Маргрете II відсвяткувала 50-річчя свого царювання. А також потрапила у скандал, позбавивши своїх молодших онуків титулів.

Данська королівська родина офіційно оголосила, що четверо онуків королеви Маргрете II втратять титули принца і принцеси від 1 січня 2023 року, посилаючись на приклад інших королівських домів.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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