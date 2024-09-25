Така стильна: дружина принца Ганноверського сходила на показ Dior

36-річна перуанський дизайнерка та колишня модель була зазнімкована серед гостей показу Christian Dior сезону весна-літо 2025 у рамках Тижня моди в Парижі.

Александра де Осма приїхала на показ у бежевому костюмі, що складається з жакету та асиметричної спідниці з колекції Dior сезону осінь-зима 2024, який доповнила чорною водолазкою, високими лакованими чоботями з відкритою п'ятою на золотих підборах, а в руках тримала клатч.

Алессандра де Осма / Фото: Getty Images

Цей показ відвідала 43-річна акторка Наталі Портман. Вона обрала для виходу у світ чорну коротку картату спідницю, оксамитовий топ-корсет і такий самий короткий оксамитовий жакет. Образ вона доповнила парою грубих чорних байкерських черевиків заввишки до коліна, прикрашених безліччю пряжок.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

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