Така стильна: принцеса Леонор з’явилася на публіці в пікатному білому топі і смугастому жакеті

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Астурійська прибула разом із батьками до Наварри, де відвідає кілька публічних заходів.

Вперше вона з’явилася в Наваррі, офіційно скориставшись титулом принцеси Віани, який вона носить від 2014 року, але досі не мала змоги використати його офіційно. Вона зробила це у супроводі своїх батьків, короля Філіпа VI та королеви Летиції.

Королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

У Instagram королівська родина поділилася знімками і показала, як Леонор увійшла до ратуші, розписалася у книжці відгуків та вітала публіку з балкона, доки мешканці з нетерпінням чекали на її дебют. Леонор виходила на вулиці, ходила серед людей, усміхалася та спілкувалася з публікою.

Особливу увагу привернув образ принцеси Леонор. Дівчина була в лляному блейзері в тонку смужку від Ralph Lauren, широких білих штанях і білих кросівках Natural World Eco, а під жакетом у неї був білий топ з досить пікантним декольте. Принцеса зібрала довге світле волосся у хвіст, зробила легкий красивий макіяж і одягла сережки-кільця від Boira Glass.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, з вересня принцеса Леонор розпочала навчання в Генеральній повітряній академії в Сан-Хав’єрі, в Мурсії, де навчатиметься пілотувати цілий рік.