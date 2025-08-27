Таке було і в Єлизавети II: що це за синець на руці Трампа і чому він викликає занепокоєння

Дональд Трамп / © Associated Press

На публічних заходах президент з’являвся із замаскованим синцем, але це було дуже помітно, оскільки тональний крем дуже відрізнявся від кольору шкіри 79-річного чоловіка.

Рука Дональда Трампа / © Getty Images

Цього тижня Трамп знову вийшов на публіку з синцем, чим викликав нову хвилю обговорень свого здоров’я.

Руки Дональда Трампа / © Getty Images

Пізніше, у понеділок він публічно підписав низку указів, і під час цього здебільшого приховував праву руку, тримаючи її під столом або накривши лівою рукою.

Дональд Трамп намагається приховати синець на руці / © Associated Press

Уперше сліди на шкірі президента прокоментувала ЗМІ прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт, заявивши, що причиною синців стало те, що Трамп «Цілими днями й щодня тиснув руки». У липні лікар Шон Барбарелла також прокоментував синці, зазначивши, що вони «відповідають незначному подразненню м’яких тканин через часте рукостискання і приймання аспірину, який приймають у межах стандартного режиму профілактики серцево-судинних захворювань».

У виданні STAT журналістка Ліз Куні, яка спеціалізується, зокрема, на серцево-судинних захворюваннях, зазначила, що в Трампа хронічна венозна недостатність, і за деякими оцінками, приблизно 2,5 мільйона людей у США можуть жити з її характерним симптомом: набряками ніг, незалежно від того, чи поставлено їм діагноз. А ось синці на руках — це зовсім інше.

«Синці на руках жодним чином не пов’язані з венозною недостатністю ніг», — сказав Пітер Генке, колишній голова Ради з периферичних судинних захворювань Американської кардіологічної асоціації. «Я, звісно, не знайомий з його медичною картою, але якщо він вживає аспірин, це, безумовно, може легко призвести до появи синців».

Дональд Трамп із синцем на руці тисне руку президентові Південної Кореї / © Associated Press

Аспірин, звісно, не єдина можлива причина таких синців. Іноді це просто вік. Після 65 або 70 років шкіра стає трохи тоншою, тож забій, який не турбував би 30-річного, може призвести до синців у 70-річного.

Однак Трамп не єдина публічна людина з такою проблемою, також із синцями на руках неодноразово була помічена вже покійна королева Великої Британії Єлизавета II, і британська преса також писала, що її потемніння на шкірі спричинені прийомом ліків, що розріджують кров.

Королева Єлизвета із синцем на руці / © Getty Images

Колишній же прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй книжці написав, що у королеви Єлизавети II був рак кісток.

«Я вже рік або більше знав, що у неї рак кісток, і її лікарі турбувалися, що в будь-який момент її стан може різко погіршитися».

Букінгемський палац ніколи не заявляв, що у покійної королеви був рак кісток і також відмовився коментувати це.

Синяк на руці королеви Єлизавети / © Associated Press

Також із синцем на руці був помічений і попередній президент Америки Джо Байден. 2 січня 2025 року його сфотографували у Вашингтоні з подібним потемнінням на шкірі. Як і Трамп, він намагався приховати синець за допомогою косметики, але тональний крем чи то був занадто легким для цього завдання, чи то просто вже трохи стерся від рукостискань.

Синяк на руці у Джо Байдена / © Getty Images

Незабаром після програшу в передвиборчих перегонах Байден повідомив, що в нього діагностовано рак простати з метастазами в кістки.