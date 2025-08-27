- Дата публікації
Таке було і в Єлизавети II: що це за синець на руці Трампа і чому він викликає занепокоєння
У Мережі тривають спекуляції щодо великого синця на руці Дональда Трампа через що президент США неодноразово намагався приховати його за допомогою тонального крему.
На публічних заходах президент з’являвся із замаскованим синцем, але це було дуже помітно, оскільки тональний крем дуже відрізнявся від кольору шкіри 79-річного чоловіка.
Цього тижня Трамп знову вийшов на публіку з синцем, чим викликав нову хвилю обговорень свого здоров’я.
Пізніше, у понеділок він публічно підписав низку указів, і під час цього здебільшого приховував праву руку, тримаючи її під столом або накривши лівою рукою.
Уперше сліди на шкірі президента прокоментувала ЗМІ прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт, заявивши, що причиною синців стало те, що Трамп «Цілими днями й щодня тиснув руки». У липні лікар Шон Барбарелла також прокоментував синці, зазначивши, що вони «відповідають незначному подразненню м’яких тканин через часте рукостискання і приймання аспірину, який приймають у межах стандартного режиму профілактики серцево-судинних захворювань».
У виданні STAT журналістка Ліз Куні, яка спеціалізується, зокрема, на серцево-судинних захворюваннях, зазначила, що в Трампа хронічна венозна недостатність, і за деякими оцінками, приблизно 2,5 мільйона людей у США можуть жити з її характерним симптомом: набряками ніг, незалежно від того, чи поставлено їм діагноз. А ось синці на руках — це зовсім інше.
«Синці на руках жодним чином не пов’язані з венозною недостатністю ніг», — сказав Пітер Генке, колишній голова Ради з периферичних судинних захворювань Американської кардіологічної асоціації. «Я, звісно, не знайомий з його медичною картою, але якщо він вживає аспірин, це, безумовно, може легко призвести до появи синців».
Аспірин, звісно, не єдина можлива причина таких синців. Іноді це просто вік. Після 65 або 70 років шкіра стає трохи тоншою, тож забій, який не турбував би 30-річного, може призвести до синців у 70-річного.
Однак Трамп не єдина публічна людина з такою проблемою, також із синцями на руках неодноразово була помічена вже покійна королева Великої Британії Єлизавета II, і британська преса також писала, що її потемніння на шкірі спричинені прийомом ліків, що розріджують кров.
Колишній же прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй книжці написав, що у королеви Єлизавети II був рак кісток.
«Я вже рік або більше знав, що у неї рак кісток, і її лікарі турбувалися, що в будь-який момент її стан може різко погіршитися».
Букінгемський палац ніколи не заявляв, що у покійної королеви був рак кісток і також відмовився коментувати це.
Також із синцем на руці був помічений і попередній президент Америки Джо Байден. 2 січня 2025 року його сфотографували у Вашингтоні з подібним потемнінням на шкірі. Як і Трамп, він намагався приховати синець за допомогою косметики, але тональний крем чи то був занадто легким для цього завдання, чи то просто вже трохи стерся від рукостискань.
Незабаром після програшу в передвиборчих перегонах Байден повідомив, що в нього діагностовано рак простати з метастазами в кістки.