Таке щастя: Меган Маркл розповіла про звичку, яка повернулася до неї після переїзду з Британії

Під час бесіди герцогиня Сассекська розповіла про одну свою звичку, яку мала раніше, коли вона жила в США і, яка зникла після того, як Меган переїхала до Великої Британії 2018 року.

Меган, герцогиня Сассекська та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Меган потрясла гостей інформацією про те, що у Британії вона не пила кави. Її гостя Ісса Рей запитала "Що? Ви пили чай?", — Коментуючи відому традицію британців влаштовувати чаювання.

"Ні, ні", — сказала Меган. — "Я навіть не думала про це", і згадала, що коли була на знімальному майданчику в США, то постійно пила Nespresso. Але коли вона жила в королівській родині, вона навіть не думала про нього. А зараз, коли Меган знову живе у улюбленій Каліфорнії, до неї повернулася і ця звичка.

"Думаю, тому що життя почало повертатися, і коли приходять гості... і у вас зустрічі... Це ритуал", — наголосила герцогиня Сассекська.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що любить їсти дружина принца Гаррі. Іноді герцогиня навіть сама стоїть біля плити, щоби приготувати вечерю сім'ї.

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