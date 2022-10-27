Таке щастя: Меган Маркл розповіла про звичку, яка повернулася до неї після переїзду з Британії

Меган Маркл записала черговий подкаст, який називається "Архетипи". Цього разу її гостями стали комедіантка Зіве Фумудо та акторка Ісса Рей.
Під час бесіди герцогиня Сассекська розповіла про одну свою звичку, яку мала раніше, коли вона жила в США і, яка зникла після того, як Меган переїхала до Великої Британії 2018 року.
Меган потрясла гостей інформацією про те, що у Британії вона не пила кави. Її гостя Ісса Рей запитала "Що? Ви пили чай?", — Коментуючи відому традицію британців влаштовувати чаювання.
"Ні, ні", — сказала Меган. — "Я навіть не думала про це", і згадала, що коли була на знімальному майданчику в США, то постійно пила Nespresso. Але коли вона жила в королівській родині, вона навіть не думала про нього. А зараз, коли Меган знову живе у улюбленій Каліфорнії, до неї повернулася і ця звичка.
"Думаю, тому що життя почало повертатися, і коли приходять гості... і у вас зустрічі... Це ритуал", — наголосила герцогиня Сассекська.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що любить їсти дружина принца Гаррі. Іноді герцогиня навіть сама стоїть біля плити, щоби приготувати вечерю сім'ї.
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