Таке вбрання вже носила не раз: чому лук Меланії Трамп для інавгурації не здивував

У день інавгурації свого чоловіка Дональда Трампа на пост президента Сполучених Штатів Америки 55-річна Меланія Трамп дотримувалася давньої традиції — одягнути на цей захід американські бренди. Цього разу на ній було стримане класичне вбрання, яке включало приталене двобортне пальто чорного кольору від Adam Lippes, а також капелюх у стилі канотьє від Eric Javits.

Меланія Трамп та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Меланія без сумніву мала чудовий вигляд цього дня і вбрання їй дуже личило. Однак подібні луки місіс Трамп обирала раніше не раз і маємо підтвердження — три фото, на яких вона одягнена схоже.

2018 року, коли Меланія була першою леді, вона та її чоловік Дональд Трамп прийняли у Білому домі президента та першу леді Франції. На заході Меланія з'явилася у білому вбранні від Michael Kors та капелюсі від Herve Pierre з широкими крисами. Єдиним яскравим акцентом образу стали туфлі від Christian Louboutin.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

2019 року Меланія відвідала з чоловіком Велику Британію, де вони зустрілися з королевою Єлизаветою II. На першій леді тоді була сукня з поясом Dolce & Gabbana та капелюх у стилі канотьє від Herve Pierre.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

2024 року єдина спільна дитина пари — син Беррон — закінчила Оксбриджську академію і вони прийшли його підтримати. Того дня Меланія була одягнена у жакет від Dior, спідницю Michael Kors та капелюх від Gucci.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

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