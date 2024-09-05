Такі любила носити Єлизавета II: король Чарльз випустив колекцію яскравих хусток

Це обмежена серія головних уборів, яку монарх продає у своєму маєтку в Сандрінгемі і створена вона була на згадку про його покійну матір королеву Єлизавету II.

75-річний король Чарльз об'єднався з дуетом екологічних дизайнерів Він Карой та Омі Онгом, також відомими як Vin+Omi, для створення обмеженої серії зі 100 яскравих хусток, які продаються в магазині маєтку Сандрінгем по 85 фунтів стерлінгів за штуку (111 доларів).

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Відомо, що монарх був присутній на зустрічі із модельєрами та особисто вибирав остаточний варіант дизайну. Як повідомляє Hello! до колекції увійшли хустки, прикрашені великими квітковими візерунками в квітах соняшника, тьмяно-рожевого та кобальтово-синього, схожими на ті, які носила та любила покійна королева Єлизавета II.

Королева Єлизавета II у хустках / Фото: Getty Images

Королева часто одягала хустку, особливо коли відвідувала кінні змагання або любила вигулювати своїх коргі територією маєтку. А її фаворитами були хустки від французького модного будинку Hermes.

Королева Єлизавета II у хустках / Фото: Getty Images

Зворушлива співпраця Чарльза з Vin + Omi збіглася з інноваційною виставкою бренду, яка зараз проходить у Сандрінгемі до 11 жовтня. За даними сайту Сандрінгема, на виставці представлена ​​колекція з 26 інноваційних предметів одягу та аксесуарів, виготовлених із рослинних відходів, зібраних у королівських садах, включаючи Хайгроув та Сандрінгем.

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