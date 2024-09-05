Такі любила носити Єлизавета II: король Чарльз випустив колекцію яскравих хусток

Це обмежена серія головних уборів, яку монарх продає у своєму маєтку в Сандрінгемі і створена вона була на згадку про його покійну матір королеву Єлизавету II.
75-річний король Чарльз об'єднався з дуетом екологічних дизайнерів Він Карой та Омі Онгом, також відомими як Vin+Omi, для створення обмеженої серії зі 100 яскравих хусток, які продаються в магазині маєтку Сандрінгем по 85 фунтів стерлінгів за штуку (111 доларів).
Відомо, що монарх був присутній на зустрічі із модельєрами та особисто вибирав остаточний варіант дизайну. Як повідомляє Hello! до колекції увійшли хустки, прикрашені великими квітковими візерунками в квітах соняшника, тьмяно-рожевого та кобальтово-синього, схожими на ті, які носила та любила покійна королева Єлизавета II.
Королева часто одягала хустку, особливо коли відвідувала кінні змагання або любила вигулювати своїх коргі територією маєтку. А її фаворитами були хустки від французького модного будинку Hermes.
Зворушлива співпраця Чарльза з Vin + Omi збіглася з інноваційною виставкою бренду, яка зараз проходить у Сандрінгемі до 11 жовтня. За даними сайту Сандрінгема, на виставці представлена колекція з 26 інноваційних предметів одягу та аксесуарів, виготовлених із рослинних відходів, зібраних у королівських садах, включаючи Хайгроув та Сандрінгем.
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