Такі мілашки: Сара Йоркська показала фото з коргі королеви Єлизавети II

Це двоє коргі, яких колишній чоловік Сари – принц Ендрю – подарував своїй матері королеві Єлизаветі II після смерті її чоловіка принца Філіпа у квітні 2021 року. Улюбленці Сенді та Міка прожили з королевою майже два роки, поки вона не померла у вересні 2022 року. Після її смерті собак забрав Ендрю та Сара, тепер вони опікуються коргі і живуть вони разом з ними в Royal Lodge.

Сара Йоркська та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

У річницю смерті Єлизавети II Сара Йоркська опублікувала милі знімки із собаками, утрьох вони зображені на природі.

"У той час як ми сумуємо через рік, ми також святкуємо чудові часи, які ми провели з Її покійною Величністю Королевою. Вона довірила мені догляд за своїми коргі Сенді і Мікою, і я рада повідомити, що вони процвітають", — написала у підписі до світлин Сара.

Нагадаємо, раніше ми показували цілу добірку фотографій королеви Єлизавети II з її улюбленцями. Від моменту коронації королеви 2 червня 1953 року - у Її Величності було більше тридцяти собак коргі. Крім коргі Єлизавета II розводила також спанієлів та лабрадорів.

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