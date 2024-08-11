Такі молоді: який вигляд мали батьки принцеси Діани через рік після весілля

Це фото ми знайшли в архівах 1955 року, датоване воно 28 травня.

На знімку зображені віконт Олторп, син графа і графині Спенсерів, зі своєю дружиною, вісімнадцятирічною високоповажною Френсіс Рош, дочкою лорда і леді Фермой.

Джон і Френсіс одружилися 1 червня 1954 року у Вестмінстерському абатстві. На їхній весільній церемонії була присутня королева Єлизавета II з чоловіком принцом Філіпом. Але, на жаль, цей шлюб не був щасливим.

Граф Джордж Спенсер та його дружина Френсіс Рош — батьки принцеси Діани / Фото: Getty Images

На фото Френсіс та Джон зображені через рік після свого весілля. На ній лаконічна сукня з короткими рукавами, бантом на грудях та поясом на талії, в руці сумка, а взута Френсіс у шкіряні туфлі на підборах. У вухах у неї перлинні сережки та перлинне кольє із трьох ниток на шиї. Джон одягнений у класичний костюм. На фото можна роздивитися, що Френсіс носила дві каблучки, а ось Джон від символу кохання відмовився.

Граф Джордж Спенсер та його дружина Френсіс Рош / Фото: Getty Images

У шлюбі у пари народилося троє дочок (Сара, Джейн та Діана) і двоє синів (старший Джон помер під час пологів) та молодший Чарльз. Саме молодшому Чарльзу зараз належить маєток Елторп.

Маєток сім'ї Спенсер — Елторп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як мати принцеси Діани покинула дітей заради нового коханця та вмирала на самоті.

Принцеса Діана та її мати Френсіс Шанд Кідд на репетиції весілля її брата Чарльза Спенсера та Вікторія Локвуд у церкві Святої Марії 15 вересня 1989 року в Грейт-Брінгтоні, Нортгемптоншир / Фото: Getty Images

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