Такі стильні: який вигляд мали принцеса Діана та Сара Йоркська на кінних перегонах в Аскоті

У 80-х Діана та Сара були подругами і часто з'являлися на різних королівських заходах разом.

На цьому знімку принцесу Уельську та герцогиню Йоркську зазнімкували на кінних змаганнях в Аскоті. Принцеса Діана одягнена в костюм у синьо-білу смужку і білий топ, у неї на голові був білий крислатий капелюх, вона була в рукавичках, а під пахвою тримала клатч, підібраний до тону її вбрання. У вухах у принцеси перлинні сережки-висячки, а на шиї перлинний чокер.

Герцогиня Сара теж у синьо-білому аутфіті, білих туфлях на підборах, з клатчем і парасолькою-тростиною в руках, а на голові у неї капелюх із широкими полями. Обидві королівські особи про щось говорили та усміхалися.

Принцеса Діана та герцогиня Йоркська Сара / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам фото з архіву, на якому показували, як Сару Йоркську переслідували папараці так само, як і принцесу Діану.

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