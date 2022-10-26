"Такі закохані": шанувальники Меган та Гаррі у захваті від нових фото пари

Друг Меган і Гаррі, фотограф Місан Гарріман знову поділився портретними фото пари, які зробив під час їхнього візиту до Манчестера у вересні 2022 року. Це було за кілька днів до смерті королеви Єлизавети ІІ.

У Манчестері того дня герцог і герцогиня Сассекські відвідували саміт One Young World Summit, де Меган виступала з промовою і сяяла перед публікою в червоній блузці та штанах зі стрілками від екологічного бренду Another Tomorrow і доповнила свій образ туфлями.

Фотограф раніше вже публікував невидані фото пари, які викликали бурхливу дискусію серед їхніх шанувальників.

Тепер Місан запостив у своєму Instagram ще кілька знімків. На одному з них зображена лише герцогиня Сассекська, яка впевнено дивиться в камеру. А на іншому вона сфотографована разом із Гаррі. Подружжя усміхається і начебто навіть трохи збентежене. Кадр фотограф підписав:

"Радісний момент з герцогом та герцогинею Сассекськими".

Шанувальники пари пишуть, що знімок вийшов дуже живим і справжнім. Особливо мило Гаррі тримає дружину за палець, а вона широко усміхається.

"Приголомшливий знімок краси, кохання й захоплення", - написав один із підписників Місана. Інший же зазначив: "Пара випромінює кохання", третій додав: "Такі закохані".

Нагадаємо, нещодавно Меган була заскочена папараці під час шопінгу, яким насолоджувалася разом зі своєю подругою.

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