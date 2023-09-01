Такі зворушливі кадри: як королева Летиція та король Філіп VI проводжали дочок на навчання

У короля Філіпа VI та королеви Летиції тепер набагато більше вільного часу. Обидві дочки королівського подружжя вирушили на навчання.

Нещодавно ми показували, як Летиція та Філіп проводжали молодшу дочку – 16-річну інфанту Софію на навчання до коледжу в Уельсі. На фото видно, як батьки допомагають Софії з її багажем. Кадри було зроблено біля палацу Сарсуела у серпні 2023 року. На знімках також заскочений і вихованець сім'ї.

Інфанта Софія поїхала до коледжу до Уельсу, серпень 2023 / Фото: Getty Images

Інфанта Софія поїхала до коледжу до Уельсу, серпень 2023 / Фото: Getty Images

Вчитися Софія буде в Атлантичному коледжі в Уельсі, який цього року закінчила її старша сестра принцеса Леонор. Ми вирішили згадати, як король та королева проводжали на навчання старшу дочку у розпал пандемії коронавірусу 2021 року.

Принцеса Леонор з сім'єю в аеропорту, серпень 2021 року / Фото: Getty Images

До речі, нещодавно Летиція, Філіп та Софія також проводжали Леонор на навчання до військової академії в Сарагосі, де майбутня королева навчатиметься рік і пройде необхідну їй, як майбутній монархині, військову підготовку.

Принцеса Леонор та її батько король Філіп VI / Фото: Getty Images

Також поділилися знімками із самого коледжу в Уельсі. На них Софія зображена після прибуття до Ллантуїт-Мейджор — селища в Уельсі на узбережжі Брістольської протоки, щоб розпочати навчальний рік.

Інфанта Софія поїхала до коледжу до Уельсу, серпень 2023 / Фото: Getty Images

Інфанта Софія поїхала до коледжу до Уельсу, серпень 2023 / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де навчалися і який вигляд мали Кейт, Вільям, король Чарльз та Єлизавета II у юності.

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