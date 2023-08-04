Таким ми його ще не бачили: Джо Байден у шоломі і шортах із якорями покатався на велосипеді

Президентське подружжя любить проводити свої вихідні у своєму маєтку у Рехобот-Біч.

Президент Джо Байден і його дружина Джилл Байден потрапили в об'єктиви папараці під час прогулянки на велосипедах у Рехобот-Біч, штат Делавер.

Президент обрав для цього комфортний лук, у якому не часто побачиш. На Джо був білий лонгслів, сині шорти із зображенням якорів, чорні кросівки і шолом на голові. На обличчя він одягнув сонцезахисні окуляри-авіатори.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

На першій леді була чорна футболка, чорні велосипедки із зеленою вставкою на стегнах, сірі кросівки, шолом і окуляри-авіатори.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, фотографи також заскочили Байденів на пляжі. Подружжя лежало на шезлонгах під великою парасолькою і читало.

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