Такими ми їх ще не бачили: принцеса Кейт поділилася новим фото принца Вільяма з дітьми

Сьогодні принц Уельський Вільям святкує 42-річчя. З цієї нагоди в акаунті Кейт та Вільяма поділилися дуже незвичайним фото.

Кадр зробила принцеса Уельська, оскільки раніше фото з цієї ж серії Уельські ділилися в День батька. Кадри було зроблено на пляжі під час сімейної прогулянки.

На новому фото, яким поділилися на честь іменинника, принц Вільям та троє його дітей – старший принц Джордж, дочка принцеса Шарлотта та молодший – принц Луї – зображені у стрибку. Усі четверо щасливо усміхаються чи навіть радісно кричать у момент, коли Кейт їх фотографує на камеру. Знімок супроводжує зворушливий підпис від Кетрін:

"З днем ​​народження, тату, ми всі тебе дуже любимо! С х".

Нагадаємо, ми також зібрали для вас 10 цікавих фактів про принца Вільяма – головного спадкоємця британської корони.

Принц та принцеса Уельські на балконі Букінгемського палацу з дітьми / Фото: Associated Press

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