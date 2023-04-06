Такий милий кадр: зворушливе фото принца Філіпа з маленьким Чарльзом

Не секрет, що принц Філіп міг відчитати сина на публіці і часто поводився з дитиною грубо. Чарльзу нічого не залишалося, як плакати і ще більше шукати усамітнення.

Дивлячись на цей архівний кадр, зроблений 21 липня 1951 року, коли принцу Чарльзу було майже три роки, Філіп має вигляд дбайливого батька.

Цього дня герцог Единбурзький повернувся з Мальти разом із сином, в аеропорту їх зустрічав натовп фотографів. А принцеса Єлизавета тоді була з королевою матір'ю в Аскоті.

Принц Філіп із сином принцом Чарльзом / Фото: Associated Press

Відомо, що з дорослішанням Чарльза його батько був ще більш вимогливим до нього, наполягав на тому, щоб син вступив до старої школи в Гордонстоуні і був упевнений, що жорсткий режим змінить характер сина, що схильний до усамітнення. Але, як ми вже знаємо, все своє життя Чарльз залишається інтровертом і дуже щасливий зі своєю дружиною Каміллою, яка розуміє його тонку душевну організацію.

Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / Фото: Getty Images

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