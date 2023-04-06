Такий милий кадр: зворушливе фото принца Філіпа з маленьким Чарльзом

У чоловіка королеви Єлизавети ІІ зі старшим сином принцом Чарльзом були непрості стосунки. Маленького хлопчика різкий на слова Філіп називав надто чутливим.
Не секрет, що принц Філіп міг відчитати сина на публіці і часто поводився з дитиною грубо. Чарльзу нічого не залишалося, як плакати і ще більше шукати усамітнення.
Дивлячись на цей архівний кадр, зроблений 21 липня 1951 року, коли принцу Чарльзу було майже три роки, Філіп має вигляд дбайливого батька.
Цього дня герцог Единбурзький повернувся з Мальти разом із сином, в аеропорту їх зустрічав натовп фотографів. А принцеса Єлизавета тоді була з королевою матір'ю в Аскоті.
Відомо, що з дорослішанням Чарльза його батько був ще більш вимогливим до нього, наполягав на тому, щоб син вступив до старої школи в Гордонстоуні і був упевнений, що жорсткий режим змінить характер сина, що схильний до усамітнення. Але, як ми вже знаємо, все своє життя Чарльз залишається інтровертом і дуже щасливий зі своєю дружиною Каміллою, яка розуміє його тонку душевну організацію.
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