Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Такий милий кадр: зворушливе фото принца Філіпа з маленьким Чарльзом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1186
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Такий милий кадр: зворушливе фото принца Філіпа з маленьким Чарльзом

Принц Філіп із сином принцом Чарльзом / Фото: Associated Press

У чоловіка королеви Єлизавети ІІ зі старшим сином принцом Чарльзом були непрості стосунки. Маленького хлопчика різкий на слова Філіп називав надто чутливим.

Не секрет, що принц Філіп міг відчитати сина на публіці і часто поводився з дитиною грубо. Чарльзу нічого не залишалося, як плакати і ще більше шукати усамітнення.

Дивлячись на цей архівний кадр, зроблений 21 липня 1951 року, коли принцу Чарльзу було майже три роки, Філіп має вигляд дбайливого батька.

Цього дня герцог Единбурзький повернувся з Мальти разом із сином, в аеропорту їх зустрічав натовп фотографів. А принцеса Єлизавета тоді була з королевою матір'ю в Аскоті.

Принц Філіп із сином принцом Чарльзом / © Associated Press
Принц Філіп із сином принцом Чарльзом / Фото: Associated Press

Відомо, що з дорослішанням Чарльза його батько був ще більш вимогливим до нього, наполягав на тому, щоб син вступив до старої школи в Гордонстоуні і був упевнений, що жорсткий режим змінить характер сина, що схильний до усамітнення. Але, як ми вже знаємо, все своє життя Чарльз залишається інтровертом і дуже щасливий зі своєю дружиною Каміллою, яка розуміє його тонку душевну організацію.

Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1186
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація