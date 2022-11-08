Такий удар для Шарлін: князь Альбер на зустрічі зі своїми позашлюбними дітьми

Князь Альберт II знову засмутив свою дружину княгиню Шарлін. А все через його позашлюбних дітей, через яких княгиня постійно турбується.

У фанатському акаунті в Instagram було опубліковано знімок, на якому Альбер II заскочений зі своїми двома позашлюбними дітьми – сином Олександром Гримальді-Косте та дочкою Жасмін Грейс Гримальді.

Альбер возз'єднався зі своєю дочкою та сином у Нью-Йорку. Усі троє сидять за невеликим журнальним столиком на м'якому дивані, Жасмін сидить посередині та обіймає батька та брата.

64-річний Альбер має щасливий та розслаблений вигляд на цьому знімку, він усміхається на камеру. Одягнений князь Монако у білу сорочку у поєднанні з темно-синім костюмом. А ось дружина Альбера, мабуть, не дуже рада такому знімку.

У їхній сім'ї і так не все добре, давно ходять чутки про те, що Альбер погодився на умови Шарлін підписати контракт, згідно з яким вона продовжить виконувати свої королівські обов'язки за гроші. І незважаючи на те, що вони, як і раніше, з'являються іноді на публіці разом або навіть з дітьми, пара не має вигляд щасливої подружньої пари.

Княгиня Шарлін, князь Альбер II та їхні діти / Фото: Getty Images

Читайте також: