Такий, як і з Кейт Міддлтон: з принцесою Євгенією стався конфуз на весіллі друзів

Принцеса Йоркська днями відвідала весілля Г'ю Гросвенора та Олівії Генсон.
Принцеса Євгенія одяглася в оливкову сукню-міді з плісованим подолом від JOSEPH, взула замшеві туфлі тілесного кольору з перехрещеними зав'язками від улюбленого бренду Меган Маркл Aquazzura, доповнила лук маленьким плетеним клатчем кольору слонової кістки Aynnіnd.
Коли вона прямувала до Честерського собору, то вітер підняв її красиву сукню. Кумедно, але такий самий конфуз стався і з сукнею принцеси Кейт, коли вона була присутня на весіллі Євгенії та Джека Бруксбенка у жовтні 2018 року.
Крім того, королівські експерти зазначили, що сукня, яку цього разу носила принцеса Йоркська, просвічувала її груди.
Нагадаємо, раніше ми показували вам знімки з весілля найкращого друга принца Гаррі, весілля якого герцог Сассекський проігнорував.
До речі, вітер був такий сильний, що фата нареченої буквально розліталася в різні боки.
А також ми детально писали про те, чому наречена Олівія Генсон вирішила одягнути сині туфлі.
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