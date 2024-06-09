Такий, як і з Кейт Міддлтон: з принцесою Євгенією стався конфуз на весіллі друзів

Принцеса Євгенія одяглася в оливкову сукню-міді з плісованим подолом від JOSEPH, взула замшеві туфлі тілесного кольору з перехрещеними зав'язками від улюбленого бренду Меган Маркл Aquazzura, доповнила лук маленьким плетеним клатчем кольору слонової кістки Aynnіnd.

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

Коли вона прямувала до Честерського собору, то вітер підняв її красиву сукню. Кумедно, але такий самий конфуз стався і з сукнею принцеси Кейт, коли вона була присутня на весіллі Євгенії та Джека Бруксбенка у жовтні 2018 року.

Крім того, королівські експерти зазначили, що сукня, яку цього разу носила принцеса Йоркська, просвічувала її груди.

Нагадаємо, раніше ми показували вам знімки з весілля найкращого друга принца Гаррі, весілля якого герцог Сассекський проігнорував.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

До речі, вітер був такий сильний, що фата нареченої буквально розліталася в різні боки.

Весілля Г'ю Гросвенора, сьомого герцога Вестмінстерського та Олівії Генсон у Честерському соборі у Честері / Фото: Getty Images

А також ми детально писали про те, чому наречена Олівія Генсон вирішила одягнути сині туфлі.

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