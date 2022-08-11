Такий, як у порновідео з Памелою: оголений Томмі Лі похизувався своїм знаменитим пенісом, фото протрималося 5 годин

Колишній чоловік Памели Андерсон шокував Мережу своїм відвертим знімком.
Барабанщик американського рокгурту Mötley Crüe і діджей Томмі Лі шокував підписників неочікувано відвертим контентом. Музикант опублікував в Instagram своє оголене фото.
На світлині Томмі сидить, розвівши ноги, і демонструє на камеру свій знаменитий прутень, який колись засвітив у скандальному домашньому порно-відео із Памелою Андерсон.
На фото видно пів обличчя діджея, а також татуювання на тілі, які, напевно, ніхто і не розглядав, бо вся увага користувачів мережі була прикута до іншого – більш пікантного і цікавішого місця Томмі.
Лі підписав кадр лаконічно: "Oooooopppsss", наче ненароком опублікував світлину.
Цікаво те, що провокаційний знімок протримався в Instagram цілих п'ять годин. Він назбирав понад 49 тисяч лайків і 17 тисяч коментарів. Після цього фото заблокували.
Нагадаємо, історія Памели Андерсон і Томмі Лі настільки незвичайна, скандальна і навіть трагічна, що її вирішили увінчити серіалом "Пем та Томмі", який зняв онлайн-відеосервіс Hulu. 8-серійний серіал охопить усі подробиці стосунків суперзірок, з акцентом на сумнозвісне секс-відео та суд. Про скандальне порно-відео читайте у нас у матеріалі.
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