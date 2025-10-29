- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Такого фото ви не бачили раніше: як колишній король Англії в пляжних шортах відпочивав біля басейну з дружиною
Король Великої Британії Едуард VIII, який зрікся трону, який був дядьком покійної королеви Єлизавети II, і його сімейне життя з американкою Волліс Сімпсон у ті роки широко обговорювалося публікою.
Зараз цю скандальну британо-американську королівську пару мало хто згадує, адже від моменту, як Едуард VIII відмовився від престолу 1936 року, минуло вже 89 років.
Не секрет, що Едуард та його дружина Волліс любили вести світський спосіб життя навіть після воєнних часів. Нам трапилося кумедне архівне фото цієї пари, коли їх заскочили під час відпочинку.
Фото було зроблено біля басейну готелю Excelsior на італійському курорті Рапалло 3 серпня 1953 року. Герцог і герцогиня Віндзорські курсували вздовж французького та італійського узбережжя на своїй яхті Hidalgo, коли штормове море змусило яхту зайти до гавані. Тому пара вирішила скоротати час біля басейну. Бачимо, що на колишньому королю самі лише шорти, а його дружина в білому топі, схожому на купальний та коротких білих шортах з високою посадкою. На обличчі герцогині Віндзорської сонцезахисні окуляри, а волосся зібране у фірмову зачіску.
Нагадаємо, раніше ми показували, як герцог і герцогиня Віндзорські відвідували Венеціанський фестиваль і якою стильною була тоді Волліс.