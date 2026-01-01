Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп зустріли Новий рік у своєму маєтку в Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Для новорічної вечірки перша леді обрала розкішний образ, у якому вона мала просто неймовірний вигляд. На Меланії була гламурна срібна сукня з лелітками приталеного силуету довжини міді від турецького бренду The New Arrivals By Ilkyaz Ozel, вартістю 1450 доларів.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Вбрання мало пікантне декольте, розріз ззаду на спідниці і тонкий ремінець кольору металік на талії. Сукня чудово підкреслила струнку фігуру першої леді.

Реклама

Аутфіт Меланія доповнила туфлями із розсипом страз від Christian Louboutin.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

А ще дружина президента продемонструвала нову зачіску — вона пофарбувала волосся у світліший колір. У неї було укладання з локонами, макіяж смокі-айс і молочний манікюр. Вуха Меланія прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Трамп був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорну краватку-метелик.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп у чорній сукні з вишивкою і на лубутенах з’явилася на різдвяному заході в Мар-а-Лаго.