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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
2 хв

Такою ми її ще не бачили: Олена Зеленська у вишневій сукні з білим коміром записала відеозвернення

Перша леді України звернулася до учасників заходу у Джорджтаунському університеті з нагоди відкриття там посади професора україністики.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська записала відеозвернення до учасників заходу у Джорджтаунському університеті з нагоди започаткування у Школі дипломатичної служби імені Волша постійної посади професора з українських студій.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Джорджтаунський університет — давній і надійний друг України. Коли у вересні 2023 року відкривала тут українську книжкову поличку, дякувала викладачам і студентам за бажання знати й підтримувати правду, за бажання бути чесними й справедливими в часи, коли справедливість і правда зазнають випробувань. Тепер дякую за долучення до українських студій», — сказала перша леді.

Дружина президента подякувала родині Клінтонів, директору Джорджтаунського інституту миру, жінок та безпеки послу Мелані Вервір, деканові Школи дипломатичної служби Джоелу Геллману та Посольству України у США за підтримку української освітньої дипломатії.

Подружжя Клінтонів / © Instagram Олени Зеленської

Подружжя Клінтонів / © Instagram Олени Зеленської

«Впевнена, що українські студії — не тільки про Україну. Це про справедливий, безпечний світ. Коли ми знаємо правду, коли ми володіємо інформацією, ми примножуємо баланс правди у світі, ми не даємо собою маніпулювати, ми стаємо сильнішими та робимо сильнішою свою країну. Наші країни зараз дуже тісно пов’язані у встановленні миру, і дуже важливо для майбутнього всього світу, щоб він був справедливим та чесним», — зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Під час відеозвернення Олена з’явилася в ефектному образі, у якому ми її ще не бачили. На першій леді була закрита сукня вишневого відтінку з довгими рукавами, тканинним поясом в тон, білим округлим коміром і білими манжетами. Свій образ Зеленська доповнила акуратним укладанням із боковим проділом, ніжним макіяжем і сережками-пусетами.

Нагадаємо, Олена Зеленська показала красивий архівний знімок у вишуканій сукні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
191
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