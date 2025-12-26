ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
638
Час на прочитання
1 хв

Такою ми її ще не бачили: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в різдвяному светрі і біля ялинки попила кави

Політикиня у домашньому образі привітала всіх із Різдвом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні опублікувала на своїй сторінці в Instagram святкову світлину, на якій вона позує з усмішкою в затишній атмосфері біля прикрашеної ялинки. В руці вона тримає маленьку червону чашку з кавою.

Одягнена політикиня у різдвяний червоний светр із написом «Вам також і вашій родині» — класична відповідь на обмін привітаннями. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із червоною помадою і червоний манікюр.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні

«З Різдвом Христовим!» — привітала Джорджа своїх підписників.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні в перлинному костюмі та напівпрозорому топі з’явилася на заході в Римі.

Дата публікації
Кількість переглядів
638
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie