Такою ми її ще не бачили: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в різдвяному светрі і біля ялинки попила кави

Джорджа Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні опублікувала на своїй сторінці в Instagram святкову світлину, на якій вона позує з усмішкою в затишній атмосфері біля прикрашеної ялинки. В руці вона тримає маленьку червону чашку з кавою.

Одягнена політикиня у різдвяний червоний светр із написом «Вам також і вашій родині» — класична відповідь на обмін привітаннями. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із червоною помадою і червоний манікюр.

«З Різдвом Христовим!» — привітала Джорджа своїх підписників.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні в перлинному костюмі та напівпрозорому топі з’явилася на заході в Римі.