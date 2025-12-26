- Дата публікації
Такою ми її ще не бачили: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в різдвяному светрі і біля ялинки попила кави
Політикиня у домашньому образі привітала всіх із Різдвом.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні опублікувала на своїй сторінці в Instagram святкову світлину, на якій вона позує з усмішкою в затишній атмосфері біля прикрашеної ялинки. В руці вона тримає маленьку червону чашку з кавою.
Одягнена політикиня у різдвяний червоний светр із написом «Вам також і вашій родині» — класична відповідь на обмін привітаннями. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із червоною помадою і червоний манікюр.
«З Різдвом Христовим!» — привітала Джорджа своїх підписників.
