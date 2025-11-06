ТСН у соціальних мережах

Такою ми її ще не бачили: прессекретарка Трампа у мінісукні з великими квітами і V-подібним декольте вийшла до журналістів

Керолайн Левітт обрала для своєї появи коротке вбрання з квітковим принтом і на ґудзиках.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. До журналістів вона вийшла у жіночному образі, у якому ми її ще не бачили.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

На Керолайн була коротка чорна сукня з яскравим принтом великих квітів та метеликів і з V-подібним вирізом. Вбрання також мало єпископські рукави, чорні ґудзики, квіткову облямівку і пояс-шнурок на талії.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Аутфіт Левітт доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, діамантовими сережками-цвяшками, делікатним ланцюжком із хрестиком та каблучкою з діамантом.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт прийшла на роботу у рожевих штанях і твідовому білому жакеті.

