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Такою ми її ще не бачили: принцеса Како у плісованих штанях-палацо з орнаментом сходила до акваріума
Японська принцеса замість звичної сукні чи спідниці одягла штани.
Принцеса Како відвідала Всесвітній прісноводний акваріум Aqua Totto Gifu у місті Какаміґахара.
Там принцеса з’явилася у темно-синьому вкороченому жакеті і синьо-блакитному костюмі з орнаментом, який складався з топу і широких плісованих штанів-палацо.
Свій аутфіт Како додповнила чорними шкіряними туфлями на стійких підборах і чорним клатчем. Вона зробила елегантну зачіску з чубчиком, ніжний макіяж і прикрасила вуха милими синьо-блакитними круглими сережками.
Нагадаємо, принцеса Како на весняній вечірці в імператорському саду палацу Акасака в Токіо постала у традиційному вбранні. На ній було салатове кімоно з різнокольоровим квітковим орнаментом.