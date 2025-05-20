Такою ми її ще не бачили: принцеса Како у плісованих штанях-палацо з орнаментом сходила до акваріума

Принцеса Како / © Getty Images

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Принцеса Како відвідала Всесвітній прісноводний акваріум Aqua Totto Gifu у місті Какаміґахара.

Там принцеса з’явилася у темно-синьому вкороченому жакеті і синьо-блакитному костюмі з орнаментом, який складався з топу і широких плісованих штанів-палацо.

Принцеса Како / © Getty Images

Свій аутфіт Како додповнила чорними шкіряними туфлями на стійких підборах і чорним клатчем. Вона зробила елегантну зачіску з чубчиком, ніжний макіяж і прикрасила вуха милими синьо-блакитними круглими сережками.

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Нагадаємо, принцеса Како на весняній вечірці в імператорському саду палацу Акасака в Токіо постала у традиційному вбранні. На ній було салатове кімоно з різнокольоровим квітковим орнаментом.