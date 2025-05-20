ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

Такою ми її ще не бачили: принцеса Како у плісованих штанях-палацо з орнаментом сходила до акваріума

Японська принцеса замість звичної сукні чи спідниці одягла штани.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Како

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како відвідала Всесвітній прісноводний акваріум Aqua Totto Gifu у місті Какаміґахара.

Там принцеса з’явилася у темно-синьому вкороченому жакеті і синьо-блакитному костюмі з орнаментом, який складався з топу і широких плісованих штанів-палацо.

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Свій аутфіт Како додповнила чорними шкіряними туфлями на стійких підборах і чорним клатчем. Вона зробила елегантну зачіску з чубчиком, ніжний макіяж і прикрасила вуха милими синьо-блакитними круглими сережками.

Нагадаємо, принцеса Како на весняній вечірці в імператорському саду палацу Акасака в Токіо постала у традиційному вбранні. На ній було салатове кімоно з різнокольоровим квітковим орнаментом.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie