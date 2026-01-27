- Дата публікації
Такою ми її ще не бачили: Урсула фон дер Ляєн у бордовому жакеті із золотистим орнаментом з’явилася в Індії
Очільниця Єврокомісії стала поважною гостею заходу в Нью-Делі.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Парад до Дня Республіки в Нью-Делі. Фотографи зазнімкували, як вона вставала з карети.
Для своєї появи політикиня обрала образ, у якому ми її ще не бачили. На Урсулі був подовжений бордовий жакет із золотистим орнаментом, коміром-стійкою та прихованими застібками.
Верх фон дер Ляєн скомбінувала з класичними штанями світло-бежевого відтінку. У неї було акуратне укладання і макіяж із рожевою помадою.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у жакеті кольору індиго і туфлях із золотими пряжками постала на саміті у Брюсселі.