Такою ми її ще не бачили: Урсула фон дер Ляєн у бордовому жакеті із золотистим орнаментом з’явилася в Індії

Очільниця Єврокомісії стала поважною гостею заходу в Нью-Делі.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Парад до Дня Республіки в Нью-Делі. Фотографи зазнімкували, як вона вставала з карети.

Урсула фон дер Ляєн у Нью-Делі / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн у Нью-Делі / © Associated Press

Для своєї появи політикиня обрала образ, у якому ми її ще не бачили. На Урсулі був подовжений бордовий жакет із золотистим орнаментом, коміром-стійкою та прихованими застібками.

Урсула фон дер Ляєн у Нью-Делі / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн у Нью-Делі / © Associated Press

Верх фон дер Ляєн скомбінувала з класичними штанями світло-бежевого відтінку. У неї було акуратне укладання і макіяж із рожевою помадою.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у жакеті кольору індиго і туфлях із золотими пряжками постала на саміті у Брюсселі.

