Такою ми її ще не бачили: Урсула фон дер Ляєн у мереживній сукні і лакованих туфлях викликала фурор у Гаазі

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала вечерю у резиденції голландської королівської родини — палаці Гейс-тен-Бос. Захід відбувся напередодні саміту НАТО в Гаазі.

Політикиня приємно здивувала своїм гарним елегантним образом. Такою ми її ще не бачили. Адже зазвичай фон дер Ляєн надає перевагу діловим вбранням.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула була одягнена у сіру сукню міді на тонких бретельках, з драпуванням і розрізом на спідниці. Зверху вона одягла мереживний топ із довгими рукавами. Вбрання очільниця Єврокомісії скомбінувала з бежевими лакованими туфлями на зручних підборах.

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Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Фон дер Ляєн зробила укладання з прикореневим об’ємом, вечірній макіяж і прикрасила вуха елегантними сережками із зеленим камінням. У руці вона тримала бірюзову шаль із вишивкою.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на саміті у Римі постала у світло-бузковому жакеті, білій сорочці у блакитний горох і класичних сірих штанях.