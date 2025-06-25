- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1536
- Час на прочитання
- 1 хв
Такою ми її ще не бачили: Урсула фон дер Ляєн у мереживній сукні і лакованих туфлях викликала фурор у Гаазі
Очільниця Єврокомісії продемонструвала елегантний образ на вечері перед самітом НАТО.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала вечерю у резиденції голландської королівської родини — палаці Гейс-тен-Бос. Захід відбувся напередодні саміту НАТО в Гаазі.
Політикиня приємно здивувала своїм гарним елегантним образом. Такою ми її ще не бачили. Адже зазвичай фон дер Ляєн надає перевагу діловим вбранням.
Урсула була одягнена у сіру сукню міді на тонких бретельках, з драпуванням і розрізом на спідниці. Зверху вона одягла мереживний топ із довгими рукавами. Вбрання очільниця Єврокомісії скомбінувала з бежевими лакованими туфлями на зручних підборах.
Фон дер Ляєн зробила укладання з прикореневим об’ємом, вечірній макіяж і прикрасила вуха елегантними сережками із зеленим камінням. У руці вона тримала бірюзову шаль із вишивкою.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на саміті у Римі постала у світло-бузковому жакеті, білій сорочці у блакитний горох і класичних сірих штанях.