Такою ми її не бачили: як майбутня королева Данії Мері у рекламі знімалася

Мало хто знає, що до знайомства з принцом Фредеріком – Мері Дональдсон – знімалася у телевізійній рекламі.

У соцмережах опублікували ролик, у якому майбутня кронпринцеса та майбутня королева Данії знялася у рекламі поїзда у Австралії 1998 року. То був рекламний ролик поїздів V-Line, регіональної транспортної компанії.

У короткому кумедному рекламному ролику Мері грає пасажирку, яка читає газету, тоді як пасажир, що сидить поруч із нею, відкриває упакований ланч з бутербродами і потай передає один з них у величезний портфель, що стоїть зверху на полиці над ним. Рука виглядає з портфеля і бере його.

"Тепер легше безкоштовно посадити друга в потяг", — йдеться у рекламі. — Квиток "два за ціною одного" у травні".

Блог Royal Fashion Police поділився відео в Instagram, підписавши ролик: "Ось менш відомий кумедний факт: Мері з'явилася в телевізійній рекламі поїздів V-Line ще 1998 року".

Нагадаємо, вже 14 січня принцеса Мері стане новою королевою Данії, а її чоловік – кронпринц Фредерік – королем. Нещодавно стали відомі і їхні нові титули.

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