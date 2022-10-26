Такою ми її ще не бачили: 71-річна Джилл Байден у яскравій мереживній сукні сяяла на заході

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у святкуванні Дівалі у східній кімнаті Білого дому.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Там перша леді постала в ефектному яскравому образі, який їй дуже личив. На Джилл була мереживна салатова сукня із чорними та білими вкрапленнями. Вбрання мало прозору зону декольте у чудово облягало фігуру дружини президента. На талії була тоненька чорна стрічка-пояс.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт місіс Байден доповнила улюбленою зачіскою з локонами, макіяжем із чорними стрілками на повіках і рожевим блиском на губах. У вухах були золоті сережки із великими діамантами, на руках – золоті браслети і каблучка. Французький манікюр завершив ефектний лук першої леді.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден одягнув свій улюблений темно-синій костюм, білу сорочку і синьо-білу смугасту краватку.

Нагадаємо, подружжя Байденів посадили дерево на галявині Білого дому. Джилл була одягнена у смарагдове пальто, сукню і сірі замшеві чоботи на підборах.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

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