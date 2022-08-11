Такою ми її ще не бачили: прессекретарка Байдена з'явилася на брифінгу в ефектній обтислій сукні

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Там речниця Байдена постала у новому ефектному образі. Карін була одягнена в обтислу чорну сукню з різнокольоровим принтом і білі туфлі на шпильках. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру і дуже їй пасувало.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Зачіска з кучерями, макіяж із ніжно-персиковими тінями і рожевою помадою та улюблені делікатні прикраси завершили її аутфіт.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Минулого разу Карін вийшла до журналістів у діловому чорному жакеті цікавої фактури.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

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