Такою ми її ще не бачили: принцеса Како у червоній сукні і з яскравою помадою прийшла до музею

Японська принцеса у сміливому луку мала прекрасний вигляд.
Принцеса Како відвідала Музей кераміки Кюсю в Аріті. Там вона постала в ефектному образі – такою ми її ще не бачили.
На принцесі була червона сукня довжини міді з рукавами три чверті та асиметричним коміром-лацканами.
Аутфіт Како доповнила чорним клатчем і чорними шкіряними туфлями з круглими носками і на стійких підборах.
Принцеса доповнила лук елегантною зачіскою, макіяжем із чорними стрілками і яскраво-червоною помадою, цікавими керамічними сережками з квітами та золотими браслетами.
Нагадаємо, принцеса Како на національному чемпіонату з тенісу постала у блакитній сукні довжини міді з тонким коричневим шкіряним ремінцем, зверху якої одягла жакет графітового кольору без коміра та з одним ґудзиком.
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