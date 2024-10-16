Такою ми її ще не бачили: принцеса Како у червоній сукні і з яскравою помадою прийшла до музею

Принцеса Како відвідала Музей кераміки Кюсю в Аріті. Там вона постала в ефектному образі – такою ми її ще не бачили.

На принцесі була червона сукня довжини міді з рукавами три чверті та асиметричним коміром-лацканами.

Аутфіт Како доповнила чорним клатчем і чорними шкіряними туфлями з круглими носками і на стійких підборах.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Принцеса доповнила лук елегантною зачіскою, макіяжем із чорними стрілками і яскраво-червоною помадою, цікавими керамічними сережками з квітами та золотими браслетами.

Нагадаємо, принцеса Како на національному чемпіонату з тенісу постала у блакитній сукні довжини міді з тонким коричневим шкіряним ремінцем, зверху якої одягла жакет графітового кольору без коміра та з одним ґудзиком.

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