Такою ми її ще не бачили: принцеса Како у штанному костюмі і червоних туфлях прийшла на захід

Японська принцеса поповнила свій гардероб діловим костюмом.
Принцесу Како сфотографували, коли вона прибула для участі у скаутському зльоті для молодих людей із особливими потребами в Інавасіро.
Принцеса продемонструвала образ, у якому ми її ще не бачили. Зазвичай Како носить сукні і спідниці, а тут вона з'явилася у чорному штанному костюмі і чорному топі. Вбрання вона вдало скомбінувала з червоними туфлями на стійких підборах і з червоним клатчем.
Волосся Како зібрала у низький хвіст, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку і прикрасила вуха червоними сережками у вигляді квітів, які мали гармонійний вигляд із аутфітом.
Нагадаємо, принцеса Како одягла на концерт із танців сукню у синій гороховий принт довжиною міді А-силуету, зверху якої вона одягла вкорочений жакет кольору індиго без ґудзиків.
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