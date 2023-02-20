Такою ми її ще не бачили: принцеса Уельська захопила новим образом на церемонії BAFTA

Учорашній вечір Кейт та Вільям Уельські провели на 76-й церемонії вручення кінопремії BAFTA у Лондоні.

Церемонія відбулася у Королівському фестивальному залі, а для пари це був дебют на заході у ролі принца та принцеси Уельських.

Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

41-річна принцеса Кейт мала розкішний вигляд та образ обрала вельми незвичайний. Нічого подібного раніше на принцесі Уельській ми не бачили.

Вона була в білій сукні, зшиті на замовлення на одне плече від Alexander McQueen, яку доповнила довгими чорними рукавичками, оксамитовим клатчем від Jimmy Choo за 1550 доларів та золотими туфлями Aquazzura за 750 доларів. Кейт розпустила довге густе волосся, зробила вечірній макіяж та доповнила образ масивними каскадними сережками від Zara, вартістю 21 долар.

Принцеса Уельська на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Принц Вільям був у оксамитовому двобортному піджаку від Tom Ford, його ціна 3608 доларів, а також у чорних штанях та ідеальних лакованих туфлях.

Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Пара мала дуже милий вигляд, спілкувалася з публікою та іншими гостями, усміхалася до фотографів. Здавалося, що вечір минув ідеально.

Принцеса Уельська на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Принц Вільям є президентом Британської академії кіно та телевізійних мистецтв від 2010 року, і пара раніше була присутня на церемонії нагородження, хоча це їхній перший вихід на червону доріжку в ролі принца і принцеси Уельських. А першим президентом академії був дід Вільяма та чоловік королеви Єлизавети II – принц Філіп.

Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Вчора ми згадували три вечірні виходи принцеси Кейт із церемонії FAFTA у різні роки.

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